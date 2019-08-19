新營鹽水雙星拱月計畫 再獲中央8000萬元補助

2019-08-19 20:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南「新營鹽水雙星拱月計畫」已獲中央3億6250萬元補助，目前正施工中。台南市都發局表示，由於進度如期且表現績優，本月份再度爭取到8000萬元延伸工程補助，該計畫預計於明年底完成。

市府都發局表示，「新營鹽水雙星拱月計畫」以新營跟鹽水雙核心城鎮作為主軸，擴大兩區過去既有營造的初步成果，建立鹽水文化小鎮及新營糖廠新舊並存與水圳地景等多樣魅力，形塑地方城鎮新品牌。

而新增延伸提案由都發局聯合工務局及文化局，計畫以月津港公園周邊再擴大其效益為主軸，包含深化水岸公園風情的光環境建置工程、鹽水車站樹屋倉庫的活化轉型，以及新闢建鹽水公20公園。

都發局表示，過去有關月津港公園的設施大多偏向實用機能的基礎建設，此次延伸計畫之一則是著重在燈光照明的浪漫氣氛形塑，透過光環境的專業設計，鋪置在步道、橋樑，還有樹木的光影穿梭，將讓親水公園日間與夜間凸顯不同樣貌風情，甚至可隨一年四季的不同而有變化。

此外，位居鹽水門戶的公20公園，將透過一連串的社區參與過程，打造共融式特色公園；鹽水車站後方的樹屋倉庫，因其結構與榕樹共構所保存的特殊地景，也將透過設計手法將結構強化，期望為鹽水區新增亮點區塊。

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