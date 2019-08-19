限定半年登島 台灣觀巴：龜山島行程最受國際觀光客青睞

2019-08-19 18:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕每年3到9月是宜蘭龜山島限定開放的登島賞鯨時機，且每日僅限1800人登島，吸引不少國內外遊客上門。台灣觀巴協會統計，今年上半年，龜山島登島1日遊是所有觀巴行程中成長最快的，由於每年登島時間有限，不少國際觀光客皆慕名而來。

交通部觀光局輔導國內旅行社成立台灣觀巴品牌，帶領國內外旅客深入體驗台灣各鄉鎮旅遊樂趣。台灣觀巴今年為推廣龜山島登島、壯圍濱海生態之旅1日遊，特別邀請超級任務組長喔熊踩線，這也是超級任務組長喔熊首度登上龜山島，為遊客介紹台灣觀巴龜山島路線玩法與特色。

台灣觀巴表示，龜山島1日遊是去年開辦的行程，今年獲交通部觀光局選為台灣觀巴典範路線，以今年第二季來說，是最受外籍遊客與中國旅客喜愛的路線；因為國外自由行旅客來台要前往龜山島相對在交通上需要車輛與船隻的接送，安排上較為不易，而台灣觀巴提供從頭城車站開始的全程服務並備有中英日韓車上語音導覽系統，在每年3月到9月的龜山島賞鯨季節都有很多外籍遊客參加。

龜山島登島、壯圍濱海生態之旅1日遊從頭城出發，首站帶領遊客前往海上生態公園-龜山島，欣賞地質、氣候、潮汐多樣搭配的自然景觀，返回烏石漁港享受老街懷舊美食，行程除了欣賞美景與美食，更有輕騎拉拉車親近太平洋的自行車道，導遊介紹沿途生態、定點攝影人員騎機車錄製影片，還會免費幫旅客製作影片上傳YOUTUBE。

該行程天天出發，可在市區定點、飯店、機場、車站接送，只要2至4人就能成團出發，適合一家人、親朋好友相約來東北角小鎮漫遊。

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