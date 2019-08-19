搭火車大小聲 潮州副站長解除契約拒載

2019-08-19 17:13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕時常在網路平台Youtube分享工作點滴的台鐵屏東潮州火車站邱姓副站長，17日遇到1名攜帶單車的乘客，由於該旅客拒絕月台嚮導協助前往車廂，持續對著台鐵人員「大小聲」甚至吼叫「你那種水準不用來服務我！」，讓邱副站長當場「解除運送契約」拒載，影片上網後讓吸引不少網友按讚，支持副站長處理得宜，邱副站長也透過影片表示，「分享影片不是要給奧客教訓，而是希望能夠教育更多人乘車的權益與秩序。」

潮州火車站站長郭坤岳表示，月台嚮導會協助攜帶單車的旅客前往固定車廂，當時這名攜帶單車的旅客拒絕後開始對著台鐵人員大小聲，基於安全考量，邱副站長根據台鐵運送契約第四條第一項第一款，當場與該名旅客解除運送契約。

影片中的男子自稱是教授、老師，手牽著一輛自行車，怒氣沖沖朝著月台嚮導直說「你那種水準不用來服務我，反而只是會來惱怒我。」邱副站長上前提醒該名旅客，如果繼續胡鬧，將解除運送契約，雙方僵持不下，直到邱副站長找來警察與鐵路警察，並依鐵路運送規則表示拒載該名乘客，最後由警方將乘客帶離月台後才結束這場鬧劇。

該3294列車也因此晚了5、6分鐘才發車，邱副站長事後除了分享整個過程，也拍攝影片表示，過去就曾在潮州麥當勞遇過這名乘客，當時這名乘客同樣對著櫃檯人員大小聲，沒想到會在潮州站再次遇到，這名乘客購票後即對著月台嚮導大小聲，他依當時乘客的行為判斷，基於公共秩序的維護與其他乘客安全，才會要求解除運送契約，他也強調，分享影片不是要給奧客教訓，而是透過教育，讓大家能遵守秩序並尊重其他旅客權益。

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