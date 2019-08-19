雨勢擴大！台中山區注意豪雨 全台15縣市大雨特報

〔即時新聞／綜合報導〕雨勢擴大！中央氣象局今日13時45分對台中市發布豪雨特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等15縣市發布大雨特報，民眾出門要記得攜帶雨具，注意行車安全。
氣象局表示，受低壓帶影響，易有短時強降雨發生，今日台中市山區有恐有豪雨發生，桃園以南、花蓮地區及新北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，以及連日降雨，低窪處慎防積淹水。
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〔即時新聞／綜合報導〕雨勢擴大！中央氣象局今日13時45分對台中市發布豪雨特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣等15縣市發布大雨特報，民眾出門要記得攜帶雨具，注意行車安全。
氣象局表示，受低壓帶影響，易有短時強降雨發生，今日台中市山區有恐有豪雨發生，桃園以南、花蓮地區及新北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，以及連日降雨，低窪處慎防積淹水。
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