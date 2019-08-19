消基會：電信購機綁約 這2家違約金遠高出業界平均

2019-08-19 12:10

〔記者羅綺／台北報導〕暑假掀起一波手機換購潮，電信業者紛紛祭出各種優惠資費購機方案，吸引民眾簽下少則兩年的綁約，來換取低廉資費及換購手機的優惠。

消極會調查國內5家電信公司（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星）的用戶契約，發現同一資費購機綁約方案，遠傳電信、台灣之星約定違約金高出業者平均值甚多，恐違反誠信原則，呼籲主管機關應制定違約金上限，保障消費者轉換契約的權利。

消基會表示，行動寬頻業務快速成長，市場用戶數幾近到頂飽和，電信事業競爭淪為3大2小的寡占狀態，業者不約而同透過價格割喉戰來爭取對手陣營用戶，再祭出高額違約金限制消費者跳槽後攜碼轉出，長久而言勢必降低業者平均服務品質，對消費者大不利。

我國電信市場發展狀況與日本十分相近，無論是綁約制度、違約金與購機優惠等，都已是業者提供服務的常態。今年6月，日本總務省發布新規定，在電信公司和用戶簽約的內容中，綁約2年的違約金最高上限為1000日圓（約新台幣280元）；如果是門號和手機綁約，最多只能折扣2萬日圓（約新台幣5700元），讓用戶更容易切換電信公司並促進競爭；消基會建議我國主管機關可借鏡參考日本政府《電気通信事業法》修正案。

消基會呼籲主管機關，應立即針對電信業者的優惠綁約購機用戶契約，進行清查，了解違約金約定是否違反《電信法》、《消保法》相關規定，並督促業者確實改善；而電信業者資費綁約包裹高違約金策略，影響用戶流動，阻礙市場競爭力，繼而影響消費者權益，主管機關當思考打破業者不競爭的默契，從結構上做改變。

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