鬼月燒紙錢全送焚化爐 民憂：垃圾混燒好兄弟收不到…

2019-08-19 10:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕會不會紙錢和垃圾是一起燒啊？彰化縣環保局推動「紙錢集中燒」政策，今年到目前為止，全縣共273處、約330公噸紙錢量，請環保局統一處理，跟去年量相近，仍有不少民眾顧慮，普度祭拜後沒有現場燒掉紙錢，交給環保局集中處理，送溪州焚化爐燃燒，會不會紙錢與垃圾混著燒，好兄弟收不到？民眾疑慮進而影響參加紙錢集中燒的意願。

環保局受理全縣申請情況，今年中元節配合紙錢集中燒的單位，包括公司單位11處、社區單位141處、廟宇109處、機關單位12處，共計273處。

相較去年配合單位272處，只多了1處，不過，因為環保局今年宣導重點放在社區，社區由去年80處成長到141處。

環保局統計，紙錢清運登記數量目前為330公噸，今年目標為350公噸，距離農曆7月鬼月結束鬼門關還有一段時間，環保局空品科預估希望今年目標達到400公噸。

對於民眾疑慮紙錢和垃圾會不會混燒？環保局長江培根表示，為了消弭民眾擔心紙錢送到焚化爐處置，恐無法達到民間祭祀和普度習俗的目的，環保局在農曆6月29日（國曆7月31日）上午8點到下午4點，聘請專業法師舉行「淨爐法會」，同時在彰化縣溪州焚化廠辦理「大士爺開光點眼」、「宣讀陰陽兩界公告文」等儀式，紙錢燃燒坑口與垃圾分開處理，不至於跟垃圾一起燒。

江培根表示，祭拜燒香及燃燒大量紙錢，製造細懸浮微粒等空氣污染源，會加速空氣品質惡化，祭祀重心意，心誠則靈，減香、減紙錢，以善代金，兼顧民間習俗和健康環保，環保局提供紙錢集中清運服務，服務專線（04）7119356，預約清運時間為周一至週五上班時間，清運前5天完成預約登記。

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