今持續悶熱天氣不穩 12縣市大雨特報

2019-08-19 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日西南風稍減弱，但台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，今凌晨4點半氣象局仍持續對12縣市發布大雨特報，各地都有大雨發生的機率，南部地區一整天有斷斷續續的陣雨或雷雨，其他地區也有局部陣雨或雷雨，降雨不只侷限在午後，出門請攜帶雨具。

溫度方面，中南部由於降雨較持續，高溫約28至30度，其他地方約30至32度，稍感悶熱。

空氣品質部分，今日受低壓帶影響，天氣不穩定，全台各地降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質佳，污染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖以「良好」等級為主，北部及竹苗空品區局部區域短時間可能達「普通」等級；馬祖及金門受中國沿海空氣污染物影響，為「普通」等級。

未來天氣方面，週二（20日）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區時晴時雨，午後在熱力作用加成下，各地雨勢會較顯著，請留意局部大雨；氣溫方面，南部地區因降雨明顯，高溫29、30度，其他地區高溫30至33度間，仍感悶熱。

週三至下週日（21日至25日）南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴午後有局部短暫雷陣雨的天氣，隨著太平洋高壓勢力逐漸增強，各地的降雨範圍有縮小的趨勢，雨勢也會漸緩；氣溫方面，仍感悶熱，尤其大台北地區、花東縱谷一帶氣溫有機會來到34度以上。

26日至28日南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 32 25 ~ 30 25 ~ 29 26 ~ 32

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