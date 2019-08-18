日治時期嘉義製材工場地下遺構泡水中 遊客看傻眼

2019-08-18 20:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕阿里山林業村嘉義製材所園區製材工場（嘉市文化中心後方）於2016年意外發掘製材工場的地下動力遺構基座出土，見證製材工場在日治時期號稱「東洋第一大廠」美名，最近遊客參觀時，見到深埋逾半世紀的工場地下遺構，好不容易出土，竟然泡在水中，當場看傻眼，直呼「那ㄟ安捏？」

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，製材工場是嘉義市定歷史建築，因附近區域地下水位較高，及周邊杉池（原有儲木池）已填平，逢雨勢大時，即造成地勢低的製材工場內部積水，已動用抽水機排除積水，因涉及全區排水問題，將請專家提供意見改善。

目前嘉義製材所園區委託阿里山世界遺產協會管理及提供駐點解說服務，製材工場自6月底起，平日提供團體預約導覽，六日上下午各有一梯次導覽；深約2公尺的地下遺構，積水最深時約3分之2全泡在水裡，抽水機抽水景況，讓遊客看傻眼。

阿里山世界遺產協會理事長郭盈良說，遺構出土以來，逢大雨即出現工場滲水，以往水位約10至20公分高，這次西南氣流連日帶來豪大雨，積水最嚴重，遺構基座雖屬混凝土，但製材鐵件不能長期泡水、易腐蝕生鏽，上週五啟動抽水後，今天傍晚積水已抽乾，會隨時注意天候狀況，遇積水立即啟動抽水作業。

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