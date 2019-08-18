好好拍！ 200年歷史頭城老街小巷弄 靠光影大玩新創意

2019-08-18 18:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城老街推動再造，鎮公所選定兩處巷弄打造成「藝術巷」、「文學巷」，有馬賽克光罩，還有頭城繪畫家、書法名家作品穿插其中，最近完工後，陽光透過彩繪玻璃、鏤空鋼板，映照在小巷內，獨特的視覺效果，搖身一變成網美景點；部落客張凱雯說，老街越來越有新意，「越來越好拍！」

頭城老街從清代開始發展，最早曾是宜蘭的經濟重鎮，經歷過200多年歷史，現今老街範圍為鎮上的和平街，從北門福德祠到南門的福德祠，全長約600公尺，呈南北走向，現在仍保有早期開發時的紅磚屋、廟宇及榕樹。

鎮長曹乾舜指出，老街雖僅600公尺，但孕育出盧纘祥、李榮春、楊乾鐘及康家等文學、繪畫名家，人文薈萃，因此選擇和平街，打造成具有在地特色的人文藝術巷弄。

鎮公所最近將2條寬約1公尺的巷弄，分別打造成文學、藝術巷，藝術巷接壤和平街及台2線，文學巷則從連接和平街與中庸街，2條巷弄分別長約50公尺。

文學巷以盧纘祥、李榮春、康家墨寶等頭城文學名家作品為主，藝術巷則以彩繪玻璃、楊乾鐘油畫，堆疊出光影層次感。

最近2巷弄完工後，陽光從鏤空的耐候鋼板、彩繪玻璃灑落巷道內，原本陰暗的窄巷，匯聚各種色彩，搖身一變成為老街新興的美拍景點。

「真的太好拍了！」旅遊部落客張凱雯說，她每年都會來老街打工換宿，今年和平街多了不同的藝術味，很值得拍照留念，尤其是女遊客，相信對藝術巷絕對會「愛不釋手」。

曹乾舜說，頭城老街有9成都是私人土地，揮灑空間很少，現在先規劃兩條特色巷弄，未來會再與其他居民溝通，開放更多老街空間讓藝術家揮灑創意。

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