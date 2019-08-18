台8線63.4K嚴重崩塌 中橫便道暫停通行

2019-08-18 16:00

〔記者歐素美／台中報導〕台8線63.4公里處德基段道路，因連日下雨、嚴重崩塌，大量土石滑落路面，造成中橫便道交通中斷，谷關工務段派駐大型機具入場搶修，但因邊坡鬆軟，土石持續滑落，加上山區持續下雨，谷關工務段表示，希望23日能夠順利搶通，恢復通行。

連日下雨，造成台8線63.4K（和平區德基路段）上邊坡，於17日嚴重崩坍，該路段雖位於中橫便道外1公里處，影響車輛進出便道，致中橫便道暫時封閉，無法通行，雙向交通中斷。

谷關工務段雖找來大型機具進駐，利用雨停時進行搶通作業，預計約5天搶通。谷關工務段長呂正安表示，因山區持續降雨，加上日前連續多日降雨，造成中橫公路坡面土壤含水量高，導致間歇性坍方不斷，施工仍具一定危險性。

呂正安指出，谷關工務段目前出動2台怪手及1台裝載車，從東西兩側同時進行清理作業，因連日下雨，土壤含水量高，致邊坡鬆軟，容易坍滑，工作人員一邊搶修、落石一邊滑落，十分危險，為以防萬一，谷關工務段特別派員監看，並配付瓦斯汽笛，以隨時示警，希望能如期在23日搶通，恢復通行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法