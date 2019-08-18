大雨大雨一直下！豪大雨轟炸北北基屏等20縣市

2019-08-18 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今下午1時50分，再度針對全台20個縣市（金門、連江除外）發布豪、大雨特報。

中央氣象局表示，受到西南風、對流雲系旺盛發展，容易發生短時強降雨，北北基及恆春半島可能會有局部豪雨，台灣各地、澎湖則可能會出現局部大雨，務必慎防雷擊、強陣風、落石與坍方。

其中，豪雨特報範圍包括基隆市、台北市、新北市與屏東縣等4處；大雨特報示警區域則有桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和澎湖縣等16處。

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