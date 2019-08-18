大安濱海露營區明年春季開放！ 民眾參加尋寶活動搶先體驗

2019-08-18 13:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀旅局目前正辦理大安濱海露營區委外招商，預計明年春季開放營運！今天搶先舉辦尋寶闖關活動，邀民眾體驗露營區繽紛多樣主題風格，奇幻積木風格貨櫃屋營位，吸引大小朋友到場，一起進行創意拼砌大型彩色積木，直呼露營區「好夢幻」！

台中市風景區管理所今天在大安濱海樂園各主題特色露營區內設計豐富有趣的特色關卡，積木關卡、EIET遊戲解說營，利用遊戲，寓教於樂，帶領民眾認識大安濱海植物生態與風力科學；羊號角PIPER則利用廢木改造，和大家一起手作別針；MIT帳篷廠商BIG LION則在現場提供海邊露營設備體驗，雖然上午海邊飄起綿綿細雨，仍吸引許多民眾爭相拍照，希望露營區趕快開放。

觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園未來不僅提供水上遊憩活動，更有濱海露營體驗，除了彩色積木風格的貨櫃屋營位外，還有第一排的雙層海景雨遮營位，以及高低2塊木棧板的野奢營位、最單純的1片木棧板的家族營位，讓民眾不用出國，也能悠閒享受海島渡假的fu。

林筱琪說，中部地區唯一的海濱特色露營區「大安濱海露營區」，目前正辦理委外營運招商，未來加上大安媽祖文化園區，整個濱海遊憩區將更完整，極具民間投資吸引力。大安濱海露營區預計於明年春季開放營運，民眾將可騎乘濱海自行車道往南串聯至高美溼地、海洋生態館等知名景點，打造濱海2日遊。

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