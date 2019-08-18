千甲社區活動中心改建複合式關懷據點 提升長照資源

2019-08-18 12:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市千甲里社區活動中心即將改建翻新！新竹市政府積極爭取到衛福部前瞻基礎建設計畫經費，將投入總額3530萬元，在東區千甲里興建2棟2層樓的複合式建築，一樓以里民集會所結合C級巷弄長照站，豐富居民生活及關懷長者，二樓有B級社區式日間照顧功能，提供失能或失智者日間長照服務，並具無障礙電梯及廁所等友善設施。新社區活動中心將成為民眾集會、洽公、長照託付的多功能關懷據點，並補足千甲里原住民部落不足的長照資源。

市長林智堅表示，東區是竹市人口數最多的行政區，65歲以上長者佔人口數的11%，顯見家庭照顧者有高度長照服務需求，且千甲里的聯外交通與公共設施，相較東區其他地段更為匱乏，因此，希望千甲社區活動中心興建後，能優化長照服務資源輸送體系、提升照護資源的可及性，也可加強居民參與社區活動的意願。

新的社區活動中心總樓地板面積約360坪，南北棟間以空橋相連，一樓集會空間可容納300人，將配置開放式集會空間、辦公室、無障礙廁所及電梯，可開辦多樣化社區課程並作為長照關懷的據點，並設有廚房以配合竹市老人共餐政策；二樓則有辦公室、多功能活動室、無障礙衛浴及廁所、無障礙電梯等長照服務之必要設施，提供長照服務的複合型日間照顧中心。

原活動中心周邊缺乏規劃，使得公有土地閒置和汽機車隨意停駛，重建後，將保留原址的土地公廟以尊重當地居民信仰，並留下充滿悠久歷史的老榕樹，在1F設置「榕園休憩區」及2F陽台親綠空間，達成環境綠化目的。

社會處表示，千甲里西側主要是住宅區，東側鄰頭前溪左岸公園，並有頭前溪自行車道入口，可一路騎乘至舊港大橋欣賞河岸風景。因此，位於千甲路底端的千甲社區活動中心將結合河濱公園單車道入口，讓居民能便利地前往河岸親近自然環境。

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