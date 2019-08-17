神預言！隊伍取名「六都剩5個市長」 僅這市長沒出席電競賽

2019-08-17 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕全台最大的英雄聯盟（LOL）業餘電競賽事「六都電競爭霸賽」高雄賽事於17日展開決賽。不過有別於其他5都市長親臨現場致詞，高雄市長韓國瑜因故沒有出席。對此，有網友笑稱台北打入決賽的隊伍隊名「六都剩五個市長」，根本就是「神預言」。

全台最大業餘賽事「六都電競爭霸賽」高雄賽決賽，在17日下午正式開打，勝者將代表高雄與其他5都好手一戰。本場賽事由知名前職業選手Godjj領軍的「高雄南霸天」，迎戰ECS（次級聯賽）隊伍「MachiX」。

原本主辦單位消息指出，府方表示韓國瑜將會在賽前出席致詞活動，不過日前卻突然取消行程，成為唯一一位沒有蒞臨現場並致詞勉勵選手的六都市長。

對此，在比賽直播時，不僅賽事主播、賽評與觀眾頻頻調侃調侃韓國瑜，更有網友笑稱，台北打入決賽的隊伍隊名「六都剩五個市長」，根本就是「神預言」，早就猜到韓國瑜不會出席高雄賽事。

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