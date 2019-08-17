7隻小浪浪2死1失蹤！ 代理奶媽受驚不願哺乳

2019-08-17 22:11

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣動物防疫所昨天會同和美鎮公所到和美鎮嘉佃路710巷捕捉流浪狗，最後抓走16隻，其餘四散奔逃，不料現場卻意外遺留出生不到一星期的7隻小浪浪，因無母奶可喝飢餓難耐，今天被發現時已有2隻餓死，1隻不知去向，剩餘4隻奄奄一息，動防所找來被捕捉的其中1隻漲奶中的母犬，不料母犬受驚不願哺乳，無計可施之下，乾脆把4隻小浪浪帶回照料。

八旬黃姓老翁在嘉佃路飼養50多隻流浪狗，但成犬常在路上遊蕩，造成用路人心驚膽跳，彰化縣動物防疫所等單位人員昨到場帶回16隻，其中12隻成犬、4隻幼犬，成犬中有2隻母犬甫生產完畢仍在漲奶，不料相關人員卻未發現貨櫃屋附近還遺留7隻甫出生的幼犬。

經過1天1夜的飢餓，縣議員賴清美今天上午前往查看時，發現竟然還有7隻幼犬，但其中1隻已餓死，另6隻奄奄一息，趕緊向動防所通報，惟幼犬的生母，不知是否為昨天所捕捉的2隻母犬，動防所下午乾脆把其中1隻仍在漲奶的母犬帶來，試圖以母犬進行哺育，不料又發現其中1隻幼犬也已死亡，另1隻不知去向，現場僅剩4隻幼犬，不過母犬遭受驚嚇，遲遲不願哺乳，令眾人著急。

相關人員研判剩下的4隻幼犬，也可能的確是這2隻母犬所生，因此帶回幼犬照料，日後再由民眾領養。老翁則對於動防所人員要把犬隻帶回，面露無奈和不滿。

縣議員賴清美說，老翁身體狀況不佳，不久前還住院，狗群無人飼養，現場環境髒亂，成群流浪狗霸佔街道，對於用路人來說具有潛在危機，對於有2隻小浪浪餓死，感倒很難過，所幸僅剩的幼犬全數都被帶回照料。

動防所也提醒，飼養寵物的飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法《動物保護法》處以3000元至1萬5000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入，飼主還將面臨民、刑事責任。

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