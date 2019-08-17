新北投車站二期完工 重溫舊鐵路風情

2019-08-17 17:56

〔記者林家宇／台北報導〕繼2017年新北投車站於北投七星公園重現後，重組車廂、棚架、月台與軌道的二期工程在今日揭幕，讓民眾得以完整重溫古早鐵路風情。

新北投車站因1988年淡水線停駛走入歷史，拆遷至彰化台灣民俗村保存廿餘年，直到2017年才「回娘家」，重組對外開放。北市文化局接著在去年辦理「新北投車站二期工程」，於車站現址增設車廂、月台、軌道、照明及排水等設施。

此次回家的車廂為台鐵35TP32850型三等普通客車，由文化局與台灣鐵路管理局合作，簽訂養護合約，並在高雄機廠協助下，進行外裝修復、車廂運輸及吊掛作業等一連串工程。

台北市長柯文哲致詞時提到，車站在2017年回家後，很多NGO（非政府組織）覺得孤零零不是很好，因此辦理二期工程，經過摸索與政府專業部門合作，花費8個月工期完成。

文化局表示，為慶祝新北投車站舊址重現，特別策劃了車廂內的《記驛淡水線》及車站內的《車站時光》特展，8月底前更有市集講座、走讀導覽等一系列活動。

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