南美館與成大老年所合作 打造失智友善美術館

2019-08-17 20:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館推廣藝術友善平權，今（17）日與國立成功大學醫學院老年學研究所合作，於南美館2館簽署雙邊高齡與失智友善計畫合作備忘錄，期望未來提供南市高齡與失智症患者友善的美術館參觀環境與服務。

南美館館長潘襎表示，南美館身為台南的藝文場館，也期許投入守護南市失智症患者行列，因此，今年與成大老年所合作簽訂高齡與失智友善計畫合作備忘錄，盼能結合南美館藝術資源及成大醫院失智症臨床經驗及學術研究成果，共同打造失智友善美術館，讓失智症患者及照護者能透過參與南美館展覽及活動，延緩失智症狀、減輕照護者壓力。

身兼熱蘭遮失智症協會理事長的成大老年學研究所所長白明奇表示，健康的生活型態是目前全球公認預防失智症的良方，藝術除了可以美化人生之外，更可緩和失智症帶來的問題行為與精神症狀，盼望這項合作先例，共創台南失智照護的新紀元。

南美館指出，據衛福部統計，至2017年底台灣失智症患者人口超過27萬人，2031年失智人口則將倍增至逾46萬人，南美館未來將結合藝術與醫療資源，並邀請鄰里社區或相關長照單位共同投入，持續推廣講座、導覽與藝術參與活動，盼能透過友善並具支持性的環境，提升民眾對失智症的認識、以及患者與照護者的生活品質。

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