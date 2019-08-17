作家魚夫出書《雨的布魯斯》 介紹基隆建築與美食

2019-08-17 14:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化局今天上午舉辦《雨的布魯斯：咱的基隆好生活，台灣頭巷內底的故事》新書發表會，基隆市長林右昌說，感謝作家魚夫親自操刀執筆介紹基隆的建築美食圖文書，書中將基隆的歷史文化、融合建築與美食，用細膩的繪畫筆觸與洗鍊的文字呈現出基隆的常民生活。

魚夫說，這本書的開端是自己走訪基隆這座城市的小雜記，本來只是薄薄的一冊，剛好基隆市文化局的「大基隆歷史場景再現整合計畫」需要，所以越寫越多；魚夫說隨著自己走訪這座城市越多次，越覺得這座城市的迷人，魚夫開玩笑地說「如果集合基隆的特色食物，就可以辦一桌『統一中國』的美食。

魚夫侃侃而談新書的內容時，感性地說到，他罹患肝癌的父親，人生的最後一餐就是在基隆廟口夜市，他們子女推著輪椅上的爸爸進鼎邊趖攤位，他們幫爸爸脫下口罩，看著老闆端著鼎邊趖放著，爸爸吃了幾口，心滿意足地離開廟口夜市。

魚夫說，他只要有空就會到廟口夜市，不只是找美食，更是尋找他與父親一同吃東西的記憶。

文化局長陳靜萍指出，期待民眾經由閱覽這本書中的圖文，了解認識基隆，外地人也可按圖索驥看建築吃美食，民眾也可掃描書中的ＱＲ－ＣＯＤＥ，來觀看作者走訪基隆的影像紀實，身歷其境的認識港都基隆的歷史與風情。

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