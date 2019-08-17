名間土石流20戶受創 將調查有無地層滑動

2019-08-17 12:09

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉仁和村山腳巷昨日發生近20年來，首度大規模土石流壓毀民宅意外，今日名間公所派員會勘，發現受災區集中在仁和村一鄰，約有20戶受影響，究竟是單純雨勢雨量太大造成的災情?還是潛藏地層滑動危機?公所及縣府將會同專家深入調查，以利後續家園重建工作進行。

名間鄉長陳文德及其夫人李雁惠、代表會主席陳國能等人，在得知該意外後，也立即展開疏散及安置工作，除了30多位災區民眾前往親友住家依親以外，尚有26人被安置在位於仁和活動中心的災民收容所。

陳文德指出，經初步調查，約20戶受災戶中，有4戶住宅被土石流吞噬，可算是全倒戶，其餘仍有待進一步認定，但允諾會向縣府及中央爭取從優補助。

由於目前天氣尚不穩定，時晴時雨，增加受創中斷的道路搶通困難度，公所預估連同災區土石、泥濘清除等相關工作在內，至少須5天以上，因此，提醒災區民眾若要打消依親念頭的人，可隨時與公所民政課長陳證原聯繫，以便安排3餐及住宿安置事宜。

除此，該意外也造成仁和村100多戶停電，台電南投營業處克服道路不通、土石流等種種問題下，也如願完成搶修並在今日恢復正常供電。

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