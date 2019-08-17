可惜！燈會後大鵬灣人潮爆棚 BOT商卻退場

2019-08-17 01:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部公布上半年旅遊數據，受關注的非全台最大遊憩型BOT大鵬灣國家風景區莫屬，受惠於台灣燈會，大鵬灣人潮不意外的創下歷年新高，3月觀光人潮數據雖下修，但扣除燈會期間，仍創下歷年3月最高，較歷年次高的3月成長逾150％，加上6月數據也是歷年次高，也難怪鵬管處對BOT商的退場是直言「可惜」。

根據交通部數據，大鵬灣區3月觀光人次從800多萬次下修到510萬餘次，據了解，應為統計時重複計算所致的錯誤結果，不過，扣除燈會舉辦到3月3日的期間，仍有7.8萬觀光人次，是歷年3月最多。

3月並非大鵬灣旺季，次高人潮僅4.9萬人次，增幅達150％，鵬管處指出，除了主燈區外溢到周邊青洲、濱灣遊憩區，燈會結束時還有不少人反應「希望延期」，因此後續來「追燈」的熱潮都有跡可循。

今年6月則有5.1萬人次湧入，是歷年次高，當時BOT商還未傳出退場消息，加上近年頗受歡迎的獨木舟畢業季以6月為主，推測是人潮增加主因，較前兩年的6月，都增近1倍左右。

大鵬灣BOT商在提出解約後，引來地方觀光界震動，甚至因為名聲拖累，造成池魚之殃，8月為了「止血」，在地觀光業者所組成的大鵬灣觀光發展聯盟，祭出「住一晚送一晚」的好康，加上還有限量消費券，可折抵聯盟業者的消費，鵬管處也加碼祭出限量的「水域遊憩」娛樂券，祭出後頗受好評，各旅宿業者的詢問度大增。

不過，退場引來兩極看法，因為大鵬灣域有全台目前唯一的「賽車場」， BOT商退場對我國賽車運動的發展將有重大影響，但在地居民普遍認為，BOT商的娛樂普遍不親民，加上圈起來收門票的作法，無形中也成為隔閡，但大鵬灣在燈會後，3、4月都創下人潮最高紀錄，5、6月則都是創下次高，鐵錚錚的事實，觀光猶如倒吃甘蔗後勢看漲，也難怪鵬管處會認為，BOT商此時要退場很「可惜」。

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