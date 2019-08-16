醫病》30歲不抽菸 會計師喘咳3週竟是肺腺癌第4期

2019-08-16 23:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名30歲、不抽菸會計師喘咳3週，就醫發現已經肋膜積水，確診罹患肺腺癌第4期，且癌轉移到骨頭，檢測常見的5種肺癌腫瘤基因都無變異，接受化療、免疫療法都無效，後來抽血經新檢測篩檢，發現是罕見基因ROS1突變，今年2月使用相對應的標靶藥，3週後就明顯改善，身體看不到癌細胞，可以上班、爬山，不過要持續服藥。

中榮胸腔內科、整合癌症中心主任張基晟指出，肺癌每年新增1萬3000人，死亡9000人，連續9年位居十大癌症死亡率第一名，但症狀不明顯，等到喘咳、咳血、骨頭痛、單側肢體無力，發現時大多已晚期，非小細胞肺癌占85％，其中肺腺癌最常見、占68％。

肺腺癌治療包括手術、化放療、標靶及免疫療法，一般晚期肺腺癌患者，會檢測腫瘤基因，給予相對的標靶等治療，致病基因突變有EGFR、占50％至60％，目前也有健保給付的標靶藥，另外罕見基因者占10％多，如ALK、ROS1及BRAF等則屬罕見基因，單一罕見基因者占5％以下。

張基晟說，即使是檢出是罕見基因也有相對應的標靶藥，透過新的基因定序的檢測確認後，給予標靶藥仍能延長生命、擁有好的生活品質，不過要自費，提醒即使是第4期患者，也不要放棄希望。

張基晟也提醒肺腺癌風險因子包括抽菸、空污、石棉、氡氣、基因等，防癌一定要戒菸，高風險族55歲、有家族史50史要做低劑量斷層掃描。

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