榮獲客家貢獻獎「終身貢獻獎」 林光華決定捐獎金這樣做

2019-08-16 22:22

〔記者黃美珠／新埔報導〕前台灣省主席林光華31年前就發起「還我客家母語運動」，長期從政策面、文化傳承等致力推動、提升客家權益，今年獲客委會推薦，贏得全球客家「客家貢獻獎」之終身貢獻獎，有別於過去之前得主多半著墨在客家文學等單一領域，9月23日將接受總統蔡英文表揚。他今天受訪說，這3、40年來一路相伴共同努力的夥伴們才是這個獎項的「正主」，他不過是代表人，未來他會把這個獎項的100萬獎金捐出，甚至自己再加碼，希望能繼續從事客家文化、語言的復興與推廣工作。

客委會官網指出，林光華開啟客家運動的扉頁，始終如一堅持理念為客家母語傳承並發揚客家文化。他從1988年發起「還我客家母語運動」，跑遍全台演講，呼籲客家人重拾母語，面對客語斷層危機，並全力支持客家運動代表性刊物《客家雜誌》。

林光華擔任立委期間，積極推動客語相關的修法及立法，像是設立客家廣電基金、籌備行政院客委會以及推動客家電視開播等實質作為。這些對於客家語言復振效果影響很大，提升客家對國家多元文化公共事務的發展，對國家、社會都極具有重要的貢獻力與影響力。

林光華承認這個獎對他來說是個光榮，甚至有人向他道賀時說「是遲來的正義」。

但他認為，這個獎不是他個人的，是3、40年來跟他一起默默耕耘、發起還我客家話運動；更是陪他每年舉辦客家文化夏令營，讓這個夏令營可以邁入第30屆，另連19年辦吳濁流文藝營等的夥伴們；還有那些曾跟他在立法院一起把歧視母語的廣電法刪除掉歧視條款，讓所有交通工具的場、站都有客語播音的夥伴們所共有的。

林光華說，當年會發起「還我客家話」運動，他是基於：政府的政策不對！因為當時的廣電法竟然出現：廣播電視以國語為主，方言不得超過10％，而且要逐年遞減。

他說，當時的政府把北京話尊為國語，讓大家可以語言互通，他是舉手贊成的。但反對為了推動一個共通語言，就要把各族群語言消滅，因為這是很笨很笨的政策跟作法。

林光華說，歐美都有保護弱勢族群語言的作為，特別是美加很多州都編有預算獎勵弱勢組群的語言傳承。因為每個族群的語言不僅是其族群尊嚴的表徵且各有特色，如果能夠維護下來，一方面很榮耀，另方面也豐富國家整體的文化內涵，但是當年的台灣卻沒有這樣的先進概念。所以他進立院第一個就是揮刀向廣電法，刪除前述歧視條款。

另方面，他到現在仍任客家雜誌的社長，每年舉辦客家文化夏令營，把夏令營當成 個平台，讓客家鄉親可以在暑假攜家帶眷來參加傳承文化和語言，去蕪存菁。

林光華說，台灣是多元族群和文化的多元社會，族群間彼此不能互相霸凌，要族群和諧這個社會才會繁榮。

客家人不是客人，也是這片土地的主人！同樣的其他的族群乃至近年的新住民也是，

所謂的「台語」就是台灣所有使用的語言，是「台語的客家話」、「台語的閩南話」、「台語的北京話」、「台語的達燕話」，台灣的其他族群語言再少都要被包容和尊重，我們要學習欣賞別人、且不能自外於其他族群，如果族群多於其他人就要去霸凌人家，這是丟臉、沒有修養的事情！

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