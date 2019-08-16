自製OP級木造風帆船 汕尾學童想跟正版「尬一場」

2019-08-16 23:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾國小學童有個特別的暑假作業，他們完成全國首艘1:1比例OP級木造風帆船，造價不到3000元，今天首航，原本擔心進水的問題沒發生，反倒木造風帆船重量輕，跑得更快，相約將以真正OP級風帆船「尬一場」。

汕尾國小今年3月成立風帆隊，並以汕尾漁港為訓練基地，委請專業教練教學，將推動為當地獨特觀光特色，高雄市長韓國瑜曾前來參觀，對構想相當支持。

汕尾國小校長曾博建給了風帆隊一個與眾不同暑假作業─打造OP級木造風帆船，由前五米樂載具研造協會講師劉仲屏指導，他只動口教授技巧，20名學生從木頭裁切、黏貼、彩繪等，不假他人之手。

曾博建指出，這艘風帆船只需要部分木頭、五金配件，造價不到3000元，相當克難，一般風帆船以碳纖維、玻璃纖維製作，市價10萬元以上，雷射風帆船則要30萬元。

木造風帆船首航，學生擔心不到10分鐘就會進水，始料未及的是這沒發生，反倒下水30分鐘操帆過程中，他們發現木造風帆船重量輕，跑得更快。

曾博建說，合作是未來競爭力之一，因此透過暑假作業培養，也給他們國小生涯難忘回憶，明年的暑假作業將打造2艘獨木舟。開學日當天，這艘木造風帆船將置放在學校玄關，供學生打卡留念，未來在特別日子使用。

汕尾國小家委會副會長李進宗說，學童自力利用廢棄木棧板打造風帆船，讓他們覺得比買的更珍惜，過程中也感受到他們的快樂。

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