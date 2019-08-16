留學新世代需要什麼？ 市長黃偉哲與春風少年兄對話

2019-08-16 23:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕世界台灣學生會聯合總會今（16）日拜會台南市長黃偉哲，對於這羣在全球各地留學的台灣青年學子，也曾當過「留學生」的黃偉哲，關心他們生活，並允諾市府樂當留學青年未來創就業的後盾。

黃偉哲表示，民眾在國外旅遊可能只是走馬看花，他鼓勵青年學子們充分利用長期留學機會，汲取經驗與專長，強化國際視野，未來提供台南市政推動寶貴意見，並成為台灣國家競爭力棟樑。

世界台灣學生會聯合總會成員大都才20出頭年輕人，散布在美國、日本、英國等各地留學生，他們與黃偉哲分享生活經驗，就讀地區及學校科系的不同，1年學費大約70萬到200萬元不等，學費負擔之重，跟以前年代相比，讓黃偉哲直呼「這要怎麼讀？」

世界台灣學生會聯合總會（Worldwide Taiwanese Student Alliance，簡稱世學聯），甫於今年7月成立。會長柯秉佑說，台灣人赴海外留學人數漸減，未回台工作的比率也逐漸提高，該會成立目的在召集全球各地台灣學生會，增加海外台灣學生交流機會，藉此交流平台凝聚台灣精神，並將台灣文化向外發揚光大，同時提供在台就業相關資訊與人際網絡資源，以提升海外留學生學成後返鄉貢獻的熱忱。

由於留學生在國外，對於台灣的職場動向不甚了解，世學聯藉由實體聚會活動，串連家鄉脈動。世學聯8位幹部中，台南就有3位，因此首訪市政府，他們也希望市府提供企業職場交流參訪機會，市長黃偉哲當場允諾。

世學聯財務幹部王昱驊說，今年度重要計畫「衣錦還鄉」，就是推廣各國留學生返台時做件有意義的事，分赴母校演講，跟學弟妹傳承留學經驗，串接台灣通往世界的窗。

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