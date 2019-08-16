毛毛的...北市動物園傳出陰森叫聲 竟是「牠」搞鬼！

2019-08-16 16:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆七月是俗稱的鬼月，中元節最近才剛過，台北市立動物園的兒童區在黃昏時刻傳出一陣陣「陰森」叫聲，讓遊客感覺毛毛的，以為發生大事，園方解釋，叫聲是馬達加斯加的白頸狐猴所發出，即使在大白天，特殊叫聲常引來遊客的關切。

園方指出，狐猴是非洲馬達加斯加島上特有的靈長類動物，狐猴的英文Lemur源自拉丁文Lemures，在羅馬神話中有死者亡魂的意思，正是因為牠們的特殊叫聲而得名。狐猴生活區域主要在樹冠層，矯健的身手能在樹梢間移動，用各種姿勢取得樹上的嫩葉及果實，但個性超級「呆萌」。

北市動物園兒童動物區有三種狐猴，在野外皆屬於瀕危動物，其中白頸狐猴的保育等級又最高，達到IUCN紅皮書中的「極危（CR, Critically Endangered）」等級。

每年動物園在暑假的週六夜晚，舉辦「動物夏夏叫」活動，動物園部份區域延長開放至晚間9點，本週六主題動物就是狐猴，明日將在兒童動物區舉行「白頸狐猴Keeper’s Talk」，保育員分享白頸狐猴的日常生活故事，全程聽完解說的民眾還可得到主題動物徽章。

「動物夏夏叫」舞台競賽活動將舉行「腰~狐嗚！」競賽活動，園方邀請大家一起來比比看，誰可以像狐猴一樣，身手矯健的用高難度姿勢取得食物，並答對相對的動物相關知識問答。

白頸狐猴的保育等級已經達到IUCN紅皮書中的「極危（CR, Critically Endangered）」等級。（台北市立動物園提供）

在兒童動物區狐猴戶外活動場的上方，有一條專門為牠們設計的空中走廊。（台北市立動物園提供）

這些在馬達加斯加島野外漸漸消失的瀕危靈長類動物，個性超級「呆萌」。（台北市立動物園提供）

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