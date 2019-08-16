國防軍備秀》二代雲豹首亮相 民眾瘋互動體驗區

2019-08-16 17:03

〔記者周采薇／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」，今天（16）在台北世貿一館開放民眾參觀，第一天就人潮滿滿。今年共規劃了國防館、航太產業館、航太工業設備與技術區等，其中最受矚目的就是國防館。國防館規劃了五大展區，「國機國造時光隧道」、「聯合作戰裝備」、「軍民通用科技」、「模擬互動體驗」及「國防菁英招募」，「模擬互動體驗區」更是排滿了等著進行軍事模擬體驗的民眾。

今年國防館的展出重點，都是以自主開發的裝備武器為主。其中的亮點–新版「騰雲」無人機，換裝了推力更大的TPE331型渦槳發動機引擎，可以飛得更高更遠，解析度也更加敏銳。今年上半年才進行測評的「雲豹二代甲車」也首度公開亮相，除了側邊裝甲從水平改為傾斜設計，提升抗彈能力，動力系統也從原本的四輪進化至六輪轉向。

體驗展區的「旋轉槍塔模擬系統」以二戰為劇情背景結合VR實境，打造可360°旋轉的球型座艙；「直升機飛行模擬區」讓民眾變身飛行員，體驗駕駛感受；「T91步槍射擊模擬」1:1真槍還原，讓民眾體驗射手訓練，上士徐增彥表示，體驗人潮多半以小朋友為主，可以增進國防教育。國防部推各項體驗區，拉近與民眾之間的距離，也讓國防知識寓教於樂。

2019台北國防展，8/16（五）、17（六）為期2天，在台北世貿一館免費參觀，想要一睹國防軍備的民眾，可要抓緊時間。

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