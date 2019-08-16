花蓮近百年北管繡旗 申請登錄古物

2019-08-16 16:51

〔記者王峻祺／花蓮報導〕起源於日治時期北管「福祿」派子弟班的花蓮福蘭社，歷經近百年後現已解散，逾30件珍貴繡旗等文物在2年前意外現蹤，花蓮市公所接手後，原本典藏於洄瀾人文館，基於維護文物及歷史考究下，轉交縣文化局列冊管護，未來將申請登錄為一般古物。

花蓮福蘭社是成立於日治時期的北管福祿派子弟班，為宜蘭羅東福蘭社花蓮子社，早在1912年（大正年間）已有戲曲活動紀錄，是花蓮早期具代表性的北管子弟班，當年為與北管「西皮」派較勁，鉅資聘請台北大稻埕（永樂町）雲彩及台南神光等知名繡莊，製作華麗的刺繡旗幟，在踩街、遶境等出陣場合使用。

花蓮市長魏嘉賢說，逾30件珍貴繡旗由十六股奇萊平原具重要歷史地位的延平王廟方及主委李建興捐贈，2017年曾短暫公開展出，因儲放場所受0206地震受損，經協商後暫放文化局於大榮貨運的倉庫中保存。

他說，考量相關物件年代久遠，保存狀況欠佳，商請文化局接手管護，希望透過充沛資源與人力，將現今已快消失的傳統北管樂文物完整留下，整批文物將於29日辦理捐贈與修復前的公開露面。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌說，這批文物經文資委員會現勘，已「列冊追蹤」，並向文化部申請「緊急搶救計畫」，29日授證儀式後，將送往台南應用科技大學進行專業除蟲、加固等處理，預計需2年時間，完成後會起調查研究案，把歷史脈絡、價值評估再送審議，進行指定文物。

他說，這批繡旗幟類別包括彩牌、三角旗、大獅旗、繡綵、壓帆及布旛等30餘件，最大的壓帆長340公分高，因數量、種類眾多，是花蓮目前收到最完整的一批旗幟，有雲彩繡莊落款的繡綵，長也有200公分、寬120公分。

黃用斌說，旗幟繡有栩栩如生的祥龍、鳳凰、獅子、麒麟及蝙蝠等祥獸，還有「花蓮福蘭社」、「勅封西秦王」及出資者姓名字樣，記錄戲曲民俗文化演進，但福蘭社解散後，史蹟保留有限。目前花蓮北管派仍有聚樂社、暨集堂及花蓮社等子弟班。

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