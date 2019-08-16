搶攻秋遊商機 基隆市不缺席

2019-08-16 15:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部觀光局9月起將推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，為搶攻國旅商機，基隆市政府規劃2日遊推薦行程，登基隆嶼、遊和平島及彩色屋、阿根納造船廠等網紅景點，大啖漁夫鍋、秋蟹等海鮮美食。

觀光局9月將推自由行、團體旅遊補助，以及觀光遊樂業入園優惠、公協會辦理觀光優惠活動等秋遊補助，包括本國國民獎助期間的週日至週五入住有參加優惠活動的旅館或民宿，一晚可折抵1000元，住宿離島可多折抵一次1000元；12歲以下兒童每人免費入園1次。

另外，也獎助旅行業、旅宿業、觀光遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動，每案補助比例上限80％，額度上限100萬元。基隆市旅館商業同業公會理事長林宜南說，已經研擬多個方案在下週開會討論，再向中央提案爭取。

基隆市政府交通旅遊處觀光行政科長彭淑馨表示，基隆有34家旅宿業者，今年4到6月的春遊專案有21家參加，潮境公園、情人湖公園是最常走的景點，2天1夜有59團到訪，3天2夜有13團，總共72團。

對於近日中國遊客來台自由行暫停申請，市府規劃基隆2日遊行程，首日可到6月底才重新開放的基隆嶼登島，遊程約4小時，中午在和平島或八斗子漁港品嚐海鮮，下午到和平島公園欣賞媲美野柳的地質奇景，晚上到廟口夜市、海洋廣場。

第二天可去中正公園、國定古蹟海門天險二沙灣砲台登高望遠，接著去蔡英文總統剛來朝聖的正濱漁港彩色屋、潮境公園拍網美照，下午造訪海科館、阿根納造船廠，或是前往外木山海岸及情人湖也都很夯。

若搭乘大眾運輸工具，串聯基隆13處人氣景點的台灣好行「濱海奇基線」，還有到北多良八斗子車站、深澳漁港象鼻岩等景點，搭配整合票券、景點、海科館門票、主題套票、伴手禮及餐飲優惠的主題套票，相當於6折優惠價，相當超值。

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