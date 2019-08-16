超幸運！新竹3歲小弟弟春遊屏東 抽中百萬休旅車

2019-08-16 14:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年為春遊補助加碼摸彩，最大獎百萬休旅車得主出爐，幸運兒是來自新竹的3歲張小弟，父母今年5月帶著他和家族9人同遊恆春，爸爸在摸彩券上填他的名字，結果幸運被抽中；張爸爸開心說「今年冬遊還要來屏東玩！」。

交通部觀光局推動的春遊專案4月至6月登場，屏東縣政府也從5月1日起推出加碼贈送屏安福袋伴手禮及摸彩活動，準備了233個大小獎項，總價值近300萬元，最大獎是103萬的休旅車，其次是電動機車。

屏東7月23日在律師公證下完成各獎項抽獎，包括首獎百萬休旅車1名及其餘222個獎項，今天（16日）舉行公開頒獎儀式，邀請首獎至五獎的中獎者前來屏東縣府領獎，現場喜氣洋洋。

最受矚目的百萬休旅車得主，是3歲的張小弟弟，昨晚就和爸爸、媽媽從新竹到屏東市，出席今天的領獎儀式；張爸爸說，5月底到恆春家遊旅遊，訂了3個房間，每個房間都領到一張摸彩券，他在自己房間的摸券上填下兒子的名字，沒有想到中獎了，兒子真是「幸運星」。

張媽媽也表示，他們一家都喜歡在國內旅遊，兒子2歲時全家就開車環島玩了一圈，台灣風景很美，屏東還有很多好玩的地方沒有去，尤其屏東縣政府在屏東市設置很多好玩的共融公園，連他們遠在新竹也耳聞了，所以一定要再來屏東玩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法