暖心！新北自閉症入學準備班 助60童適應校園生活

2019-08-16 13:50

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市自閉症國小入學準備班8月5日至16日提供6個班次共60名學生，分別在大觀國小和永和國小提前體驗2週學校作息，安排教室技能、社交技巧及專注定靜等課程，採用分組合作學習，提升人際互動的能力。

教育局指出，自閉症國小入學準備班自2013年起舉辦，部分自閉症學生容易因外在環境改變不能接受，而抗拒哭鬧，造成學習及人際互動上的困難，新北市由特教老師設計一系列結構化課程，幫助學生找到在學校生活的模式，同時也邀請家長參與親職講座，提供教養策略。

曾報名準備班的家長說，自閉症的孩子容易因外在環境而大哭大鬧，造成老師教學困擾及同學排擠，自己的孩子剛進入班級時都不理人，透過老師課程的引導才慢慢能參與活動。

教育局表示，今年除了辦理自閉症入學準備班，另外有60所學校也辦理特教課後輔導專班，以及66梯次跨校參與的身障生營隊，包括陶塑創作、台圖閱讀體驗、職業試探、獨輪車、游泳及攀岩等，其中，與國立台灣圖書館合作辦理的「琅琅閱讀」，更與服務學習結合，引導國中語文組資優學生為身障學生講故事、設計劇本及學習單，落實108課綱「以行動關懷社會」的理念。

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