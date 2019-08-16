醫病》4旬男「沒動力」影響夫妻感情 原來是它在作怪

2019-08-16 13:51

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名43歲陳姓男子因有不少慢性病，今年初家人發現其精神狀況不佳，每到休假日就只想在家休息，且體重越來越「中廣」，與太太之間的「性」福表現也有差，陳男最後在太太的勸說下，到奇美醫院就診才發現罹患睪固酮低下，目前持續治療中。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，當男性睪丸或腦下垂體有異常時，就可能會造成睪固酮低下；睪固酮濃度則會因年紀而有所差別，平均來說約30幾歲達到高峰，40歲後每年以1至2%的速度下降，若達標準值以下，就會產生所謂的「男性更年期」，間接影響健康。

一名43歲的陳姓上班族，平時有糖尿病、高血壓等慢性疾病，今年初因精神不濟、體重持續上升，與太太的房事也越來越「沒動力」，夫妻倆一度因要不要就醫起了口角。

陳先生在老婆的勸說下就診，經抽血驗證到低下的睪固酮數值，確診是睪固酮低下後，目前持續治療給予適當的荷爾蒙補充及運動，已逐漸恢復精神，他也感嘆「早知道就聽老婆的話早點來就醫！」

謝昆霖提到，男性更年期為緩慢且漸進式的變化，不像女性更年期發生在停經後，因此時常被忽略，臨床上症狀包含性功能障礙、情緒轉變暴躁或者心情低落、體重增加、體力和腰圍成反比等，都是受到睪固酮低下的影響。

謝昆霖說，睪固酮低下依每個人的體質不同而有不同的表現，目前治療的方式包含以針劑、口服、塗抹等適當補充賀爾蒙外，也可以從生活習慣、飲食調整、運動和減肥等來進行改善。

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