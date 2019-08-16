彰化暴雨成災！西瓜、洋蔥田泡水「去了了」

2019-08-16 11:22

〔記者湯世名／彰化報導〕連夜暴雨狂炸彰化縣，包括和美地區的西瓜、洋蔥、芝麻田幾乎全部泡水，其中種植小玉西瓜多年的姚姓瓜農無奈說，從沒這樣淹水，今年淹最慘，整個西瓜田「去了了！」此外伸港鄉洋蔥苗受災也相當慘重，農民看到洋蔥苗都因大雨全數泡湯，需要重新栽種時都直呼「怎麼會這樣？」

彰化縣議員賴清美今天上午分別到和美鎮、伸港鄉與線西鄉勘查災情，和美鎮一名姚姓瓜農向她陳情指出，他種植俗稱「甜美人」的小玉西瓜已有5年之久，以往遇到颱風、大雨都沒有發生災情，不料這次暴雨下整夜，整個19分地的西瓜田全數泡在水裡，原本再10多天就可以採收，沒想到這場突如其來的暴雨先把他的西瓜給「收」了。

姚姓瓜農看到辛苦栽種的西瓜都因泡水一整夜而爛掉，直呼：「真是欲哭無淚！」損失難以估計，希望政府單位可以補助他的損失。

伸港鄉是洋蔥的大宗產地，不少蔥苗也因這場暴雨泡在水裡，賴清美勘查發現許多農民的蔥田都泡水，蔥苗被大雨打到倒伏，全部受損，農民向她陳情說這場大雨導致蔥苗受損嚴重，他們只好等大雨過後再重新栽種。另外還有農民種植的番薯、芝麻田也全數泡在水裡，損失慘重。

賴清美則表示，和美地區多處農地受災嚴重，她將代農民向縣府提出災害補助，並要求縣府應盡快清查受災面積，立即給予受災農民補助，減少損失。

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