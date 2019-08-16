花蓮市中央路改善施工 19日起交管至10月底

2019-08-16 10:07

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市中央路主要連接新城鄉、花蓮市與吉安鄉，屬交通大動脈之一，其中「中央路四段」，因長年車流量大且多處嚴重破損，獲內政部逾2千萬元補助經費改善，縣府將於19日起動工，先行施作北上車道，並採單一車道通行，預計10月底前南、北車道改善工程可望全面完成。

中央路四段由省住都局時期興闢完成，現為花蓮市指標性道路，不僅車流量大，且常因配合各式水電、網路線等設備提升，經常需要刨除施工，因路面老舊殘破，內政部建署補助改善經費2400萬元辦理「花蓮市中央路四段道路品質改善工程」。

縣府建設處土木科技士古維民說，中央路四段是自中山路口至新生橋的中央路部分路段，因路況多處嚴重破損，嚴重影響用路人安全，預計19日起開始進行道路改善施工，目前已在北上車道設置交通桿。

他說，「花蓮市中央路四段道路品質改善工程」主要針對外側車道路基底層替換改善及整體道路鋪面進行重新刨鋪，先前已請管線單位就設施框蓋完成下地作業，19日起從北上車道進場施工，由於工程需下挖30公分，均先動工外側車道，保持內側通行。

古維民說，即起已採交通維持方案「半半封阻」方式，保持單一車道通行，19日施工後南下車道維持通行，唯北上車道將先維持單一車道通行，工期預計一個月後再換施作南下車道，由於考量中秋連假車流量大，屆時將暫停施工恢復南北雙線通行。

縣府建設處長鄧子榆表示，施工過程恐影響用路人不便，縣府已請市公所、當地里長協助公告週知，敬請民眾非有必要時能避開施工路段行駛，南北車道改善預計於今年10月底前全面完成，盼道路品質能獲得有效改善，提高道路平坦度及友善車行環境。

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