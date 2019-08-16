雨彈再襲！中南部11縣市發布豪大雨特報

2019-08-16 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局於今晨4時35分發布豪雨特報，範圍包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；苗栗縣、彰化縣、嘉義市、台東縣則為大雨特報。

氣象局提醒，西南風偏強，易有短時強降雨，中部平地已有豪雨發生，預計今（16日）南部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生，苗栗、中部平地及台東山區亦有局部大雨發生的機率。氣象局提醒，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

至於今天（16日）天氣部分，氣象局表示，西南風持續偏強，苗栗以南地區有陣雨或雷雨，其中山區降雨時間長，屬於持續性的降雨，至於平地則在凌晨至上午這段期間容易出現全面而明顯的雨勢。

氣象局提醒，苗栗以南不論山區或平地都容易出現短時間的強降雨，並有大雨或豪雨的發生，尤其嘉義以南山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。至於北部、台東及澎湖也有局部短暫陣雨，而其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。溫度方面，中南部高溫在30度上下，其他地方則約33、34度。

氣象局預估，週六（17日）西南風仍偏強，中南部地區容易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區出現午後雷陣雨的機率也偏高。週日至下週四（18日至22日）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，須留意是否有中尺度低壓或熱帶系統發展，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，16日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及金門地區以「普通」等級為主；馬祖地區受大陸沿岸污染物影響，為「橘色提醒」等級為主。

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