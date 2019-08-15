弱勢兒童出國唱歌比賽 小心願看雙子星大樓

2019-08-15 22:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕透過美妙歌聲，弱勢兒童也能與世界交流！由台灣世界展望會培育的「台灣兒童合唱團」，應馬來西亞世界展望會邀請，將於明起至本月26日前往馬來西亞吉隆坡和怡保巡迴演唱，並與當地兒童合唱團交流，而從未出過國的弱勢小朋友們，心願很簡單，只想看看世界聞名的雙子星大樓。

「台灣兒童合唱團」 明赴馬來西亞交流

此次音樂交流活動由台灣兒童合唱團錦屏團隊代表出訪，展望會表示，錦屏團隊過半數成員來自台灣世界展望會服務的經濟弱勢家庭，參與合唱團不僅讓這群教育資源相對缺乏的孩子們，擁有學習才藝、發展天賦的機會，更使他們增進自信、拓展視野。

其中就讀錦屏國小六年級的小榮是合唱團的主唱之一，活潑的他很喜歡和大家一起唱歌。2年前，小榮的爸爸因工作腿部受傷，無法從事勞力工作；媽媽擔任臨時清潔工的收入要養活一家4口，生活困難。在展望會介入下小榮與哥哥仍可以持續學業，甚至有機會發展興趣。

展望會培育錦屏國小學童

展望會表示，小榮還沒加入合唱團前，因為家離學校較遠，讓他偶爾會偷懶不去上學。但在合唱團裡，老師要求每位學生的出勤和課業成績都要穩定，才能參加培訓。為了能與同學一起練唱，小榮在老師及展望會社工員鼓勵之下，就學情況逐漸穩定，歌唱技巧與自信也逐漸提升。這次獲選前往馬國，小榮非常興奮表示自己是第一次出國，想去看雙子星大樓，也希望認識外國朋友。

另一位就讀國小五年級的小琳來自6口之家，爸爸因為工作意外導致右眼失明，目前和媽媽一起在溫泉會館從事臨時工作，微薄收入難以負擔4個孩子的學雜費。喜歡唱歌跳舞的小琳，從二年級開始加入錦屏國小合唱團，起初她對於獨唱總有些害怕，但在反覆練習之中，小琳的歌唱技巧已變得越來越好。

展望會說，小琳常和家人分享練習及演出的趣事，也會唱新學會的歌曲給爸媽聽。爸媽對於小琳參加合唱團非常支持，「自從她參加合唱團之後，變得更懂事，親子關係也變得更好。」小琳的爸爸說，還記得第一次看女兒在台上演出，「當下既高興又感動，甚至還有點想哭」。

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