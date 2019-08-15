偏強西南風持續影響 週五中南部仍易有短時強降雨

2019-08-15 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天（15日）苗栗以南雨勢明顯，不少地區都有短時強降雨發生，尤其嘉義、高雄及屏東山區更有局部豪雨及大豪雨。明天（16日）西南風持續偏強，中南部仍易有豪大雨發生，其他地區的降雨機率響比今天也會提高不少，請民眾多加注意。

根據「中央氣象局」預報，明日受到強西南風影響，中南部地區有陣雨或雷雨，其中山區雨時長，屬持續性降雨；至於平地地區從今深夜到明天上午容易出現明顯雨勢，特別提醒中南部民眾，明天中南部易出現短時強降雨，甚至會達到大雨或豪雨等級，尤其是嘉義以南山區，加上適逢大潮，地窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石發生。另外新竹、苗栗及台東也會有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，尤其大台北地區及宜蘭的降雨機率會提高不少。

溫度方面，明天中南部降雨明顯，溫度大約在30度左右，其餘地區則約33、34度。紫外線方面，明天北、東台灣恐達到『過量級』威脅，其他地區也多為「高量級」，請民眾出門務必要隨時補充水分，以免出現身體不適的症狀。

空品方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、宜蘭空品區及金門地區以「普通」等級為主；馬祖地區受大陸沿岸污染物影響，為「橘色提醒」等級為主。

另外，明天臺中以北、東南部沿海地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有8至9級強陣風；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生機率，其中東北角海邊容易有突發性大浪，請民眾前往海邊活動多加注意安全。

而第10號輕颱柯羅莎，今下午位於大阪西南西方270公里處，通過日本後將從日北海北上，之後逐漸變性為溫帶氣旋，對台無影響。

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