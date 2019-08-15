屏東泰武累積雨量飆破400毫米 氣象局20:30啟動「劇烈豪雨作業」

2019-08-15 19:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕西南風持續發威，中央氣象局表示，今天清晨開始強對流影響中南部山區，帶來持續性豪雨，截至今天下午6點統計，屏東縣泰武鄉西大武山日累積雨量以超過400毫米，超越大豪雨標準。預報員張承傳提醒，明天白天以前整個中南部地區，無論山區或平地都要留意全面性的短時強降雨。

氣象局預計今晚8點30分啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，比照颱風警報，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並逐3小時更新。

氣象局統計，今天白天高雄市那瑪夏鄉最高3小時累積雨量為172毫米，最大時雨量一度達76毫米，嘉義縣大埔鄉3小時也有166毫米，皆達豪雨等級雨勢，

預報員張承傳表示，明天受西南風影響，中南部地區還是要留意大雨或豪雨發生，降雨時間較長，尤其上午以前會有大範圍降雨。氣象局預估，明天白天中南部山區會有短時強降雨發生，雨勢將持續一整天，嘉義以南山區將有豪雨以上的累積雨量；中南部平地今天深夜到明天上午也會有一波全面性的短時強降雨，民眾要特別留意。

氣象局預估，明天北部地區午後雷陣雨也會比今天來的明顯，山區可能有較大雨勢發生。

預報員張承傳表示，下週日到下週四期間，西南風減弱，各地雨勢可望趨緩，不過台灣仍位處低壓帶內，大氣環境不穩定，迎風面的南部地區會有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨。預報員張承傳說，未來一週低壓帶內可能有中尺度低壓發展，若影響台灣降雨雨勢就會較大，也不排除有熱帶系統同時發展起來。

氣溫方面，未來一週北部高溫約32到34度，週六以前中南部因為降雨關係，白天高溫約30度上下，週日以後會略升至30~32度。

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