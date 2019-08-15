「猴腮雷」！這位爸爸到台灣傳教 生養11小孩

2019-08-15 17:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕早年農村社會生養3個以上子女稀鬆平常，但現在3胎以上的多子家庭，幾乎成為絕響，而屏東潮州鎮就有一戶人家，一口氣生了11個小孩，來自西班牙的爸爸荷西（Jose Antonio），為了幫助更多人認識天主，志願擔任傳教家庭，7年前被派遣到台灣後，攜家帶眷落腳潮州，不僅克服生活習慣與語言的不同，更在台灣生下第10及11個小孩，荷西也因此被稱為「猴腮雷（荷西音近猴腮）」爸爸。

荷西現年46歲，荷西的妻子安瑪麗亞（Amalia）45歲。安瑪麗亞說，愛是婚姻的基礎，而真正的「 愛 」是會誕生生命的， 孩子是他們的愛情結晶，也是天主的恩賜，11個孩子的取名都來自聖經，雖然經營大家庭不容易，但他們也感到特別幸福。

安瑪麗亞也表示，台灣的生活習慣和西班牙非常不同，像是西班牙大約晚上9點吃晚餐，西班牙也很少吃到豆腐、豆漿這類的食材，來到台灣後，熱情的潮州鄉親總是給他們帶來很多好吃的東西，一家人最愛的就是台味十足的「火鍋」。

荷西一家最大的孩子是22歲的Maria，最小的僅有2歲，荷西說，被派遣到台灣來，肩負的使命就是將希望為地方帶來天主的愛，過程中除了感受台灣滿滿人情味，他也發現台灣對孩子的教育相當用心，從幼兒園到大學都有很棒的資源，孩子們每個都會說中文，老大已從屏東大學畢業並回到西班牙擔任導遊工作，年紀較小的孩子在台灣成長「只會一點點西班牙文，連吵架都用中文吵架，甚至『台語嘛也通』！」

荷西一家人用生活方式展現神的恩典，吸引在地許多鄉親、團體相挺，長期關心地方的潮州鎮前代表潘素霞、現任代表陳素春及Lory老師等人也拋磚引玉，以贈送物資、提供獎學金等方式幫助「猴腮雷」一家把他鄉變故鄉。

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