住戶同意 通霄神社社務所修建有望

2019-08-15 20:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄神社社務所興建於日治時代，是苗栗縣歷史建築，但因年代已久出現損壞狀況，之前因住戶問題一直無法進一步改善，經通霄鎮長陳漢志與住戶溝通後，簽署同意書，目前苗栗縣政府文觀局將送交計畫書，爭取中央補助修復。

苗栗縣政府文觀局指出，由於之前住戶問題，社務所修復遲遲無進度，但因多年來風災、大雨，社務所結構體與立柱逐漸位移，恐有傾倒風險。目前先搭起鋼棚架維護，避免狀況惡化。

不過，究竟通霄神社社務所硬體損壞至何種程度，苗栗縣政府文觀局指出必須經過詳細調查研究才能確定，以利後續修復。目前正撰寫計畫書，希望向中央爭取經費補助，之後委請專業團隊進場，調查社務所結構損壞情形。

位於虎頭山上的通霄神社，以及相關的社務所與休憩所，不但具有歷史意義，更是不少人前往通霄鎮遊玩造訪之處，但因社務所與休憩所崩壞，不只讓不少鄉親不捨，希望改善，也有遊客認為在美麗的神社旁，竟有歷史建築硬體傾圯，相當「殺風景」。

目前通霄神社休憩所獲得中央補助800多萬經費，針對休憩所已損壞結構部分修復，相較之下，社務所修復進度也引地方關切。

苗栗縣政府文觀局表示，由於社務所之前因住戶問題無法進場調查相關損毀程度，必須經過詳細調延後，以利後續修復工程，文觀局將盡力爭取，期望讓社務所能早日修復。

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