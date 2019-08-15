苑裡市場重建 兩方案考量中

2019-08-15 19:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場去年9月中清晨發生火災，700平方公尺、84個攤位付之一炬。攤商向苗栗縣政府文觀局申請列為古蹟，經文資審議，確定部分建物具歷史價值，登錄為歷史建築。對於如何重建，鎮公所也召開公聽會，有兩方案較受民眾支持。

苑裡鎮公所說，較受民眾青睞的方案之一為滿足受災攤商進駐之最小影響範圍，即依本館與別館原有市場形制重建，做為市場使用，並不涉及攤位重組，支持方多為市場未燒毀攤商。

至於大部分攤位遭燒毀攤商所支持的為：除了採光通風及歷史建築緩衝，另因應市場用地多目標 使用需求，滿足托嬰、日照、展演等機能，需拆除部分既有房舍。本館同樣依原有市場形制重建做為市場使用。不過，別館則新舊整合，除了重建市場也與遺留的歷史建築整合開放。而且這個方案希望透過文化發展觀光，設置特色觀光攤商觀光諮詢站與文化導覽站等，並有小型藝文展覽空間。

苑裡鎮公所說，兩方案將委請專業廠商評估可行性後，再整理後與地方溝通，期盼找出最適合方案。

苑裡公有零售市場去年10月指定為暫定古蹟後，調查研究發現，苑裡公有零售市場可追溯至清朝治理時期，於1934年日治時期重建為市場，見證過往庶民生活，具備重要歷史記憶，因而登錄為歷史建築。

而苑裡公有零售市場登錄為歷史建築的範圍包括為据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分。

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