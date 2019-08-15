中客只排第5！ 上半年來台住宿國際客 香港旅客居冠

2019-08-15 18:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年上半年來台國際旅客持續成長，旅遊業者今公布2019上半年在台住宿能量前10大旅客來源地，以往認為最多的中國旅客僅排名第5，前3大依序為香港、日本、美國；而國際旅客最常造訪的城市前三名仍是台北、高雄和台中，住宿需求年成長率分別為10%、30% 和20%。

旅遊平台Expedia集團今天公布2019上半年最新趨勢分析報告，排名依據為Expedia內部旅客訂購數據。

報告指出，今年上半年來台的國際旅客訂房量較2018年同期成長達15%，其中新北市、台南市與桃園市等3縣市平均年成長率超過35%，成為國際旅客來台的新興目的地，打破傳統國際旅客只在大台北旅遊的印象；除了觀光旅客增加，商務旅客也是新北和桃園住宿需求增長如此快速的主因之一。

Expedia集團分析，新北市近年來推動產業轉型已有成效，自2018年開始，包括 Google、Amazon Web Services和廣達電腦紛紛在新北市進行新的發展計畫；內部資料顯示，2019年1到6月份，新北市國際旅客住宿需求激增55%以上，主要旅客來自香港、日本和美國；美國旅客的住宿需求年成長率更高達60%，美國旅客的住宿時間也較長，為其他國際旅客的1.5倍，願意支付的平均每日房價 （ADR） 也高出10%。

報告指出，另一個成長快速的城市是桃園市，主要是機場捷運等最新的基礎建設讓旅客可以輕鬆往返桃園國際機場，國際旅客的住宿需求因而比去年同期成長35%，成長速度比整體平均值高出2倍。

資料顯示，住在桃園的旅客主要來自美國和日本，需求量的年成長率分別為20%和40%。美國旅客的住宿消費再次領先他國，每日平均高出近20%。Expedia集團建議，想要吸引早鳥旅客確保營收的旅宿業者可以聚焦在澳洲和日本旅客，他們通常比其他地區的旅客提早1.5 倍時間預定。

雲朗觀光集團客房事業處總經理謝琳表示，雲朗在新北和桃園的需求成長主要來自商務旅客。商務旅客對飯店娛樂、交通接駁、餐飲和洗衣服務的平均消費比一般旅客高出20%到25%。

此外，外國旅客對新竹市的住宿需求近年也持續增加，年成長率為15%，而新竹科學園區與高科技產業使得新竹脫穎而出，成為最有價值的旅宿市場，每日平均房價高於3100元，與六都等主要城市相比，國際旅客在新竹支付的住宿費通常高出10%，其中，香港和新加坡旅客的消費力最高，每日住宿費用通常比其他地區的旅客多出 20% 到30%。

報告指出，大多數國際旅客來自東北亞，東南亞旅客訪台的人數亦逐年增加，成長最快速的市場為印尼和泰國，年成長率分別為55%和45%；來自英國、德國和澳洲的長途旅客住宿需求量也呈現穩定增長，日均房價成長位於5%到10%之間。

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