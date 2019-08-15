國寶藝師與職人傾力助 鷄籠中元舞劇《潮海渡》大有看頭

2019-08-15 19:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕為期一個月的鷄籠中元祭除了開燈放彩、放水燈、普度等傳統科儀祭典，今年基隆市文化局還與前太陽劇團主角舞者張逸軍合作，依照鷄籠中元祭一百六十五年的歷史，打造全新當代馬戲舞劇《潮海渡》，16日至18日在基隆文化中心演藝廳演出，購票可上兩廳院售票系統。

文化局表示，傳承一百六十五年的鷄籠中元祭，在充滿各種蘊涵文化與歷史意義的科儀背後，呈現了不只基隆、更擴及北海岸古稱「金鷄貂石」地理範圍的演變與發展史。

鷄籠中元劇《潮海渡》從「以賽陣頭代替打破頭」的族群文化意義為本，演述先民們為求生存橫渡黑水溝、到為爭取資源而漳泉械鬥、再到族群融合共榮台灣頭這個海港山城波瀾壯闊的百年史。

在張逸軍的創作與編導下，召集了文史、劇場、設計等多元且跨領域的業界一時之選，如資深舞台設計師鄭仕杰、劇場經驗豐富現任臺灣戲曲學院兼任教師的舒應雄、國家表演藝術中心轄下場館劇場製作經驗豐富的燈光設計劉家明等人，而音樂編曲設計由電影配樂豐富的KenYu與入圍金鐘最佳演唱組合獎的巫康裘組合製作。

為求表現出海港山城百年演變的史詩面貌，除了融匯各種表演藝術之外，更安排布袋偶戲的元素揉和其中，製作及演出團隊特別商請國寶級大師陳錫煌客座指導中正國中民俗技藝班的參演學子，讓新一代學習民俗傳藝的孩子們，能夠體會人間國寶的技藝展演精神與傳承理念。

更難得的是此次演出結合出生基隆的國家攝影師鄭桑溪的攝影作品，舞蹈結合影像，創造出歷史與現代對話的顯影，集結不同表演領域的傑出表演藝術者，透過肢體的舞動與情感傳達與演述鷄籠中元祭的歷史文化脈絡。

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