無家者變身城市導引員 帶逛萬華

2019-08-15 19:25

〔記者蔡思培／台北報導〕為提供弱勢無家者更切合自身能力及所需的就業服務，台北市政府旗下多個局處共推「城市導引員計畫」，讓無家者們化身萬華區域推展城市觀光的第一線人員，目前已有10名無家者完成培訓。

北市就業服務處處長游淑眞表示，無家者們可藉由「城市導引員計畫」以工代賑，工作半天（約上班3至4小時）可獲得500元的薪資，目前城市導引員計畫時間為每周四、五。這些無家者將在捷運龍山寺一號、二號出口、西園路與廣州街口等處舉牌，牌上印有中、英、日、韓文語言的標示，提供觀光客萬華車站、剝皮寮史街區等重要地標的指示。

68歲的「老李」已在街頭流浪2年多，他14歲起就開始工作，賣過水果、吹玻璃，還曾自己當老闆開餐廳，積蓄曾一度達數百萬，後來卻因投資不慎，加上借錢給朋友後一去無回，只能淪落街頭。他平常都在台北車站過夜，白天則會到萬華一帶找短期工作，後來在社工的建議下得知這次的活動病來參加。

另一位60歲「是小姐」則是因為弟弟將父母的房產變賣，讓她無家可歸。雖然她至今已流浪街頭約2年，卻很積極找尋工作，她直言，人如果不工作會變呆，這也是為何公園有很多無家者常常都在下棋。是小姐說，她因為就做過住商建案舉牌工作，對於萬華一帶本來就很熟悉，加上自己個性也喜歡助人，會珍惜這份工作。

勞動局長賴香伶表示，社會上有很多人在人生際遇中沒那麼如意，因此成為社會上邊緣、弱勢的族群。這次的計畫不僅讓無家者有了新的角色、也能讓他們熟悉職場上的紀律與要求，希望10位導引員有朝一日能找到人生的意義與目標，與社會上的其他群體一起努力往前。

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