醫病》女性肚子劇痛別輕忽 恐是子宮巧克力囊腫破裂

2019-08-15 18:31

〔記者王俊忠／台南報導〕1名未婚、20餘歲菲籍女看護因腹痛到台南市立安南醫院求診，腹部超音波檢查，發現左側卵巢有1個囊腫約6-7公分大，立即安排手術，未料菲女在術前兩天又有劇烈腹痛到醫院急診，判斷是囊腫破裂、立刻住院，隔天做腹腔鏡手術，術中發現左側巧克力囊腫破裂、有暗色液體流出，即手術清除，最後摘除囊腫、保留部分完好卵巢，術後穩定出院、持續服藥門診追蹤。

安南醫院婦產科醫師吳志南表示，巧克力囊腫其實是大家耳熟能詳的「子宮內膜異位症」，子宮內膜異位就是子宮內膜組織跑到其他部位，好發於骨盆腔、腹腔及肺臟，而隨著每月月經週期，該異位內膜組織會受到身體荷爾蒙的影響脹大縮小，形成血液積聚並破壞周邊組織引起沾黏瘀滯，造成該處疼痛如經痛、性交疼痛、咳血等。

吳醫師說，臨床上常見處理方法為藥物治療，以抑制排卵、減少月經，使異位組織萎縮，如萬一形成囊腫就需要手術摘除，再配合藥物將殘餘不大的內膜組織使其萎縮，達到治療目的。

吳醫師說明，巧克力囊腫如長期一直存在會有癌病變的可能，尤其是超過8cm的囊腫機會更高。此症和雌激素水平有關，年輕女性雌激素水平高，因此越是年輕的女性朋友復發率越高，常見年輕女性病人表達因比較常復發所以手術意願低。對此，吳醫師強調，如不做手術，囊腫只會一直生長變大，和腫瘤道理是一樣的，而且切除囊腫對生育也有幫助，術後趕快懷孕效果最好。

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