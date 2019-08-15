爭取后里國中新建綜合活動中心 洪慈庸邀國教署官員會勘

2019-08-15 18:13

〔記者張軒哲／台中報導〕新手媽媽替孩子的教育環境把關！為協助校園爭取建設，立法委員洪慈庸今日上午邀集中央、地方有關機關，前往后里國中會勘新建綜合活動中心工程，今天的會勘決議，請建築師重新檢視書圖並調整修正，針對可發包單價，於2週內送調整後申請資料報教育局轉國教署申請經費補助，盼能儘快核定經費。

今日洪慈庸召集教育部國教署署長彭富源、台中市府教育局副局長劉火欽到場了解。洪慈庸表示，后里國中新建綜合活動中心，早在林佳龍前市長任內教育局已核定編列4500萬元，她也協助爭取106年教育部補助1,500萬元，後因結構安全調整及建材物價調整，工程總經費增為7200萬元，經費缺口1,200萬元，校方已自籌458萬元，剩餘742萬元經費，盼盡快讓綜合活動中心動工，提供孩子更優質的校園環境空間。

針對后里國中綜合活動中心新建工程，彭富源建請校方與建築單位2週內調整工程計畫報署審查，後續將由國教署與市府教育局共同協助。

校長鄭正通表示，會勘決議請建築師重新檢視書圖並調整修正，針對可發包之單價，於2週內送調整後申請資料報教育局轉國教署申請經費補助。27日將邀集多位結構技師共商檢討，期能有共識修正版出現，並順利申請不足款補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法