西高鐵東快鐵 林佳龍：環島一日生活圈漸成形

2019-08-15 15:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣今年有多項重要公路建設將完工，包含蘇花改南澳－和平、和中－大清水，南迴公路拓寬工程金崙－大鳥、安朔－草埔段，西濱快速公路芳苑－大城、新豐－鳳鼻隧道等。交通部長林佳龍表示，公路環島快速路網逐步成形，鐵道方面也朝西部高鐵南延、東部快鐵和南北延伸串聯的方向去規劃；高鐵南延屏東已在評估當中，至於宜蘭除了直鐵選項外，也將高鐵延伸納入評估，相信未來能打造出更便利的環島鐵公路一日生活圈。

林佳龍說，透過交通縮短東西部跟城鄉差距，打造快速鐵公路環島路網，這幾年是關鍵時刻，鐵路規劃以西高鐵東快鐵模式，南北兩端再延伸串連。北部過去有規劃北宜直鐵，但因路線會經過翡翠水庫集水區，遲遲無法推動，但現在有路線可迴避翡翠水庫集水，雖然路線稍微長一點，不過採取高鐵方案，南港－宜蘭只要15分鐘，時間反而比較快；且需要拆遷數量不多，預算不會比原北宜直鐵增加，因此，此方案已做為北宜直鐵替代選項。

林佳龍表示，相關規劃除會考量交通便利帶來的效應外，工程可能會對生態環境造成的衝擊，同樣是需要評估的部分，會邀集各界學者專家與環保團體，一起參加評估與規劃過程。另外，除南北端延伸外，東部鐵路效能提升方面，除雙軌化、電氣化外，還要將它打造成快鐵，這個在工程上技術視能夠克服。

公路重大工程方面，東部蘇花改蘇澳－東澳段已於去年通車，南澳－和平、和中－大清水段預計今年底前將完工，全線通車後能增加道路容量、提高行車速率，可提供前往花東民眾，除火車外的新選擇，相信還能提振宜花地區觀光旅遊事業。

南迴公路拓寬工程，香蘭－金崙今年7月已率先通車，金崙－大鳥、安朔－草埔段預計於今年底通車。全線通車後同樣能增加道路容量、降低尖峰時段塞車、提高行車速率，相信可拉近台東與屏東的距離，估約可省30分鐘車程。

西濱快速公路尚未通車路段，包含芳苑－大城、新豐－鳳鼻隧道，預計於今年底通車。全線通車後可消弭平面交叉路口衝突點、降低肇事率，促進區域內工業與觀光產業經濟發展，及新竹線、彰化縣沿海鄉鎮地方繁榮，並紓解聯結車等重車及分散假日車流，提升道路服務品質及地區民眾通行安全。

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