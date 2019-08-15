公共空間堆放物品 捷運古亭晶華大廈2補習班被投訴

2019-08-15 16:11

〔記者楊心慧／台北報導〕位於羅斯福路二段「捷運古亭晶華大廈」內有2間補習班，多次被民眾投訴在公共空間堆放物品，包含緩降梯、逃生梯等都放滿東西，住戶從4月便向市府投訴，但至今補習班仍未改善，管委會主委林小姐無奈表示，對台北市政府的處理方式徹底失望，住戶希望補習班能盡快恢復原狀。

捷運古亭晶華大廈共有15樓，台北市捷運局有大廈2至6樓產權，2間知名補習班分別向捷運工程局承租房，但社區住戶多次投訴，2間補習班在2至6樓的逃生梯、緩降梯、牆壁旁等公共空間，放置櫥櫃物品，並堆滿東西，住戶擔心影響公安問題，從今年4月起，多次向台北市捷運局投訴，但都未獲改善。

管委會主委林小姐表示，補習班除在公共空間堆放物品外，在逃生梯口處和公共梯間擅自設置4座排風口、13個照明燈及兩個監視器，破壞大樓結構、牽拉管線，違反公寓大廈管理條例、也涉及刑法竊佔罪，對補習班行為已忍無可忍，打算向台北地檢署提起刑事告訴。

住戶表示，向台北市建管處投訴，但稽查人員去稽查疑似先通知補習班，後來甚至跑去突襲檢查其他非補習班營業區域的地方，並稱大樓不配合稽查，要直接開罰8萬。

林主委說，處理這些事情已精疲力盡，對台北市政府的處理方式徹底失望，台北市捷運局、台北市建管處不知道為什麼如此放任補習班，不少住戶都質疑有所包庇。

議員吳沛憶表示，針對此案件，近半年來民眾多次檢舉，建管處竟只進行一次稽查，且不了了之，令住戶質疑是否包庇業者。

吳沛憶表示，依據《公寓大廈管理條例》，若違反規定，可依法處4萬元以上至20萬元以下罰鍰。如今竟建管處不管，捷運局身為為房東無視管委會規約，導致民眾求助無門。

吳沛憶呼籲，市府建管處應依法行政，若發生公共安全問題，誰要負責？也要求捷運局身為房東，應負起督導責任，莫縱容業者違影響大樓公共安全。

台北市建管處表示，本案已涉及違反公寓大廈管理條例第16條第2項規定，建管處今將通知業者限期10日內改善，若在期限內未改善，將裁罰4萬元以上30萬元以下罰鍰，並連續處罰至改善為止。

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