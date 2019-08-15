澎湖鼓勵自主性淨灘 湖西鄉放流沙蟹苗

2019-08-15 15:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對海洋廢棄物問題日益嚴重，澎湖縣政府祭出獎勵政策，鼓勵社區村里自主性淨灘，針對淨灘成效良好的鄉鎮，大量放流海洋生物資源，今日在湖西鄉白坑海域，由縣長賴峰偉領軍放流15000隻沙蟹苗。

賴峰偉上任以來，積極推動海洋活化政策，其中最重要的一環就是解決海洋廢棄物問題，湖西鄉龍門村長洪瑞達率先響應，自主性發動淨灘活動，讓龍門沙灘累積10餘年的垃圾問題，一舉解決恢復昔日潔淨純白沙灘模樣，帶動鄰近村里紛紛效法，湖西鄉22村全數完成，也讓賴峰偉決定投入更多海洋資源放流在湖西鄉。

今日放流地點選擇湖西鄉白坑沙灘海域，為湖西、湖東、南寮及白坑4村里傳統漁業採捕的共同作業海域，由賴峰偉領軍、湖西鄉長吳政杰、縣議員陳振中、許育愷、蔡清續助理主任、鄉代會主席洪國強、農漁局長陳晶卉、代表李麗美及各村村長、社區理事長等人放流數量計有體長1-3公分沙蟹種苗約1.5萬隻，預計1年後可達採捕體型。

賴峰偉表示，種苗繁殖場已累積放流沙蟹苗約40萬隻，以活存率25%計算，預計1年後可達上市體型，再以市價平均每公斤400元計算，約可創造超過1000萬元產值，除了增加漁民收益外，也將效法新北市萬里蟹品牌成功案例，打造澎湖蟹專有品牌，結合海洋保育與生態觀光，為澎湖漁民創造更多商機。

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