不再「體無完膚」！中醫研發止癢配方

2019-08-15 12:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕66歲的黃先生洗腎10年，5年前開始出現全身搔癢的情形，無論照光治療、擦止癢藥膏都沒有效果，1年後還出現類似膿包的尿毒痘，經常搔抓到全身是血，癢到無法入睡，經台北慈濟醫院腎臟科醫師會診中醫，中醫師呂秉勳用口服科學中藥包輔以新研發的止癢藥浴包與藥膏塗抹，兩個月時間，搔癢程度大為改善，患者總算能一覺到天亮。

呂秉勳說，罹患慢性腎臟病的患者近年逐漸增加，當腎臟功能衰退，身體無法維持正常新陳代謝，體內廢物無法由尿液排出，積存體內，導致種種不適症狀就是「尿毒症」，研究資料指出，尚未接受透析治療的腎臟病患有1-3成的機率出現尿毒症的搔癢情形，而腎臟病末期，接受透析治療又有搔癢困擾的患者多至9成。

尿毒搔癢症病患的搔癢範圍涵蓋背部、腹部、頭部、手臂，經常在夜裡發作、影響睡眠，西醫方面會以保濕乳液使用、藥物控制、止癢藥膏、照光治療甚至腎臟移植來控制搔癢情況，但成效不一。

呂秉勳表示，外治之理即內治之理，先讓患者內服清熱解毒的中藥，輔以針灸、耳豆來抑制腦部中樞，減少搔癢反應。同時，外敷藥膏、藥浴，經由皮膚吸收，抑制發炎物質的產生。

他指出，造成尿毒搔癢症的原因極其複雜，一般中醫治療兩個月病患會有改善，即可停藥，不須終生服藥，但仍須遵從西醫醫囑，注重飲食及鈣、磷攝取，避免使用民間偏方與來路不明的草藥，以免造成腎臟負擔。

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