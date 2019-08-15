家長注意！歐美聯合研究：女孩玩電玩社交能力較差

2019-08-15 11:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多小孩喜歡玩電玩，不過一篇由挪威和美國學者共同做的研究指出，10歲時經常玩電玩遊戲的女孩，她的社交能力到了12歲時，會比不常玩電玩遊戲的女孩更低。

這項研究由挪威科技大學、加州大學戴維斯分校及挪威盛奧拉夫醫院學者共同進行，為期六年，研究對象來自各種社經背景6歲的挪威孩童，共873名，分別於8歲、10歲及12歲進行追蹤調查。

當孩童6歲及8歲時，以晤談的方式，詢問家長孩子玩電玩遊戲的頻率，包含透過平板電腦、桌上型電腦、遊戲機或手機等；10歲及12歲則詢問孩童本人，在平日或假日花多少時間玩電玩遊戲，並深入細問在上學前、上課期間、放學後、傍晚、晚餐前及夜晚使用的狀況。

此外，研究人員也邀請孩童的教師填寫SSRS（社交技巧量表系統）評估孩童的社交能力，例如合作、遵從老師的指示、自我肯定或能自我控制和調節的行為。

結果發現，打電玩遊戲依據年齡和性別有所不同、且與普遍的看法相反，玩電玩遊戲對男孩的社交發展上並沒有負面的影響，反而是女孩在10歲時花更多時間玩電玩遊戲，會比花較少時間玩電玩的女孩在兩年後顯示出的社交能力「來得差」。

研究也發現，8歲及10歲在社交上有困難的女孩，有較高的機率在10歲及12歲時花更多時間在打電玩遊戲上。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說，社交能力有限的兒童可能會增加他們花在電玩遊戲上的時間，因電玩遊戲可以讓他們不須面臨面對面社交時，造成的尷尬與掙扎，且某些電玩遊戲需團體互助合作，會讓他們覺得是有凝聚力、彼此是在一起的，感覺就像自己可掌握與他人間的關係。

她也指出，電玩遊戲通常更融入男孩的遊戲文化中，成為男孩社交的重要組成部分；而女孩傾向少而親密的關係。常玩電玩遊戲的女孩，由於較缺乏和其他女孩一起互動、練習社交技巧的機會，在社交方面可能更加孤立，也使得之後的社交能力受到影響。

她建議，就輔導的觀點來看，要禁止讓孩童容易感受到開心的行為如玩電玩，實屬不易，身旁的家長或老師當發現孩童社交能力面臨困境時，要能適時協助他們與人開心互動交流，培養快樂健康的休閒，才能過著健康的生活與人生。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，從研究結果發現女孩玩電玩，對社交能力較有負面的影響，可能女孩靜態活動多。男孩一般而言戶外活動多，這本來就有助於社交技巧的提升。

葉雅馨提醒，如果孩子不玩電玩，會出現焦慮、空虛感、覺得生活中失去重心，甚至影響日常生活作息就需正視，家長可先釐清評估孩子的狀況，接著與孩子討論，取得玩電玩與正常生活作息兩者間平衡的方式，如無法達成，就收回彈性並制定打電玩時間。

另外加入實體面的行動：與孩子一起玩電玩；或邀請他的同學、朋友來家裡來，也是增加孩子實體面的互動。

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